الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واستوّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الفائزين بأشواط مسابقة المزاين، التي أقيمت مساء اليوم، في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حيث تستمر المنافسات ثلاثة أيام لاختيار أجمل الصقور في فئاتها.وتمكن المتسابق الإماراتي خالد آل شافي، من الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، في شوط (حر من حر فرخ)، وفي الشوط الثاني (حر من حر قرناس) فاز بالمركزين الأول والثاني المتسابق زايد القحطاني، بينما فاز بالمركز الثالث المتسابق خالد العطاوي بصقره (النود).وفي الشوط الثالث (حر فرخ إنتاج محلي) فاز بالمركز الأول المتسابق بدر العرادي بصقره (معزي)، فيما فاز بالمركز الثاني برغش المنصوري بصقره (عماد)، وفي المركز الثالث فاز سعود الدامر بصقره (مشهيب).ووضعت لجنة التقييم 100 درجة لاختبار جمالية الصقر، موزعة على 7 عناصر هي: الرأس والعاتق، والنحر، والظهر، والحجم، واللون، والوسرة.ويعتمد نظام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على اختيار أجمل الصقور في 7 فئات، حيث سيتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.ويسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في المحافظة على هذا الموروث العريق، الذي تناقلته الأجيال من الآباء والأجداد، حتى يومنا الحالي، وفتح آفاق جديدة في مجال الصقور، وكذلك دعم الصقارين وتشجيعهم على مواصلة الهواية التراثية واستدامتها.// انتهى //23:45ت م0145