الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.وجرى خلال الاستقبال، استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الأستاذ عطا الله الزايد.فيما حضر من جانب جمهورية القمر المتحدة، معالي وزير الدولة المكلف بالعالم العربي السيد قسم لطفي، ومعالي رئيس لجنة القانون بالبرلمان القمري السيد علي سيد بكاري، ومعالي منسق برامج ومشروعات التنمية الأستاذ عثمان عبد، والسفير لدى المملكة الحبيب عباس عبدالله.// انتهى //23:58ت م0146