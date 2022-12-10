الدوحة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين لهدف، في إطار مباريات الدور ربع النهائي، من كأس العالم قطر 2022.وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي، ليواجه نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل.وسجل أوريلين تشواميني هدف فرنسا الأول في الشوط الأول، عند الدقيقة 17، من تصويبة قوية على يمين بيكفورد حارس إنجلترا. قبل أن يعادل هاري كين النتيجة للمنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء سجلها على يمين الحارس لوريس، عند الدقيقة 54.وفي الدقيقة 78، سجل أوليفيه جيرو هدف الفوز للمنتخب الفرنسي، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.// انتهى //00:18ت م0001