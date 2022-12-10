الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساستطاع اللاعب الأمريكي تايلور فريتز انتزاع لقب كأس الدرعية للتنس 2022 من اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب البطولة السابقة، وذلك في ختام البطولة التي نظمتها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، وسط حضور جماهيري كبير من محبي كرة التنس وممارسيها وعشاق الرياضة في قرية الدرعية الرياضية.وتوَّجت صاحبةُ السموِّ الأميرة نجلاء بنت عبدالرحمن المدير التنفيذي لموسم الدرعية، فريتز المصنف التاسع عالمياً بلقب البطولة، إثر تغلبه في المباراة الختامية على ميدفيديف المصنف السابع عالمياً، بنتيجة 7-6 7-6، حيث حصل الفائز باللقب على مبلغ مليون دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ نصف مليون دولار.ويشهد موسم الدرعية 2022 العديد من البطولات العالمية، التي ستتواصل مع إقامة كأس (EA Sports Supercup) السوبر الإيطالي بين فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، وكأس السوبر الإسباني وتجمع فرق؛ ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، إضافة إلى سباق السيارات إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري.// انتهى //00:49ت م0003