الدوحة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأجرى صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالاً هاتفياً، مع ملك المغرب محمد السادس، هنَّأه خلاله بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة في تاريخ البطولة.من جانبه، أعرب ملك المغرب خلال الاتصال عن شكره وتقديره لسموِّ أمير قطر على مشاعره الطيبة، متمنياً النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم ما تبقى من منافسات البطولة العالمية.// انتهى //00:49ت م0004