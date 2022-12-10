الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسحققت الفرس "راجية الله" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود، بقيادة كاميلو أوسبينا، كأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة 1600م، وذلك في الحفل الـ 69 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.وسلَّم الكأس للفائز قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر آل زيد، كما حقق الجواد " هولان"، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتدريبات متعب الملوح، بقيادة الخيال عادل الفريدي، كأس نادي سباقات الخيل " الفئة الثالثة " على مسافة 2000م، وسلَّم الرئيس التنفيذي للنادي زياد المقرن الكأس للفائز.وتضمَّن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس تحياتي، لأبناء مشعل بن سرور بن مطلق الزايدي، وتدريبات سعود رزيق، بقيادة الخيال محمد الشريماء، والشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد فيولنت ستار، للمالك يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الطريف، وتدريبات محمد الحرابي،بقيادة الخيال ريكاردو فيريرا، والشوط الثالث على مسافة 1400م فاز به أبوحديد، لأبناء محمد بن جفين بن مشعان السبيعي، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد سويمنج سدل، للمالك عبدالرحمن بن صلاح بن راشد الراشد، وتدريبات محمد الحرابي، بقيادة الخيال عبدالله العضيب.وجاء الشوط الخامس على مسافة 1600م، وفازت به الفرس دنانير الخالدية، لأبناء صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال عادل الفريدي، والشوط السادس على مسافة 1600م، فاز به الجواد باتوع، للمالك عبدالرحمن بن صلاح بن راشد الراشد، وتدريبات محمد الحرابي، بقيادة الخيال ريكاردو فيريرا، والشوط السابع على مسافة 1800م، فاز به الجواد أناتوميك، للمالك يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الطريف، وتدريبات محمد الحرابي، بقيادة الخيال ريكاردو فيريرا، والشوط الثامن على مسافة 1800م فاز به الجواد وش أوله، لإسطبل الميمانية، وتدريبات طارق الشهابي، بقيادة الخيال نواف المضياني، والشوط التاسع على مسافة 2000م فاز به الجواد أنار، للمالك عبدالعزيز بن مبارك بن فرج آل فرج، وتدريبات عصام المطيري، بقيادة الخيال إياد الطريسي، والشوط العاشر على مسافة 1600م فازت به الفرس "راجية الله" لأبناء الملكِ عبداللهِ بنِ عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود، بقيادة كاميلو أوسبينا، الشوط الحادي عشر على مسافة 2000م فاز به الجواد " هولان"، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتدريبات متعب الملوح، بقيادة الخيال عادل الفريدي.// انتهى //00:55ت م0005