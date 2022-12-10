حائل 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسحقق نادي جبة بطولة أندية حائل والقصيم والحدود الشمالية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت يومين، على مسبح نادي الجبلين بحائل خلال المدة من 9-10 ديسمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وحلَّ نادي جبة في المركز الأول في الترتيب العام ب 41777.8، ونادي طبرجل ثانياً ب 10788.8 نقطة، وجاء نادي الجبلين ثالثاً 7750.7 نقطة.وشارك في البطولة 136 سباحًا من 13 نادياً، فيما قاد البطولة تحكيميًا 18 حكمًا.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //01:04ت م0006