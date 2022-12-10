الأحساء 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسحقق نادي الفتح بطولة منطقة الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت يومين، على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خلال المدة من 9-10 ديسمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وحلَّ نادي الفتح في المركز الأول في الترتيب العام بـ 79308.8 نقاط، ونادي العدالة ثانياً بـ 51244.1 نقطة، وجاء نادي هجر ثالثاً بـ 50477.6 نقطة.وشارك في البطولة 146 سبَّاحًا من 5 أندية، فيما قاد البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السبَّاحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //01:28ت م0008