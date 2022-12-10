جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسغادر فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية جدة اليوم.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //01:49ت م0009