جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، منتخب المملكة المغربية لكرة القدم على الإنجاز التاريخي ببلوغه الدور نصف النهائي عقب فوزه على منتخب البرتغال ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022 التي تحتضنها دولة قطر.وأشاد الأمين العام بالأداء البطولي للاعبي الفريق المغربي في تلك المباراة، متمنياً للفريق تحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات القادمة من البطولة.// انتهى //02:02ت م0012