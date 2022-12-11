الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساختتمت مساء أمس السبت فعاليات كأس الدرعية للتنس، بفوز تايلور فريتز على حامل لقب البطولة في نسختها السابقة الروسي دانييل ميدفيديف في الفردي، بحضور جماهيري عريض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام الكثير من التنافس والإثارة في قرية الدرعية الرياضية بالدرعية التاريخية المسجلة في لائحة اليونسكو للتراث العمراني العالمي، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، إذ أسهم موسم الدرعية 2022 في جعل الدرعية التاريخية وجهة عالمية تحتضن أشهر البطولات والأحداث والفعاليات.وشكلت كأس الدرعية للتنس دوراً كبيراً في تعريف المجتمع السعودي بمختلف الفئات بهذه البطولة، ومن المتوقع أن تكون التنس من الرياضات التي تشهد نموا كبيرا في السنوات القادمة، وزيادة ممارسيها بعد الحضور الجماهيري للبطولة، والتفوق الكبير الذي نجحت فيه وزارة الرياضة باستضافة نجوم رياضة التنس العالمية وعشاقها.// انتهى //02:23ت م0013