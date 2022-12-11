الرياض 17 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11 ديسمبر 2022م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفدرالية الأستاذ أحمد المولد.فيما حضر من جانب جمهورية الصومال الفدرالية، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد أبشر عمر جامع، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر الياس شيخ عمر أبوبكر، والمستشار الخاص للرئيس طاهر محمود جيلي، ونائب مدير عام الرئاسة السيد محمد أمين شيخ عثمان، ومدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية السيد مصطفى آدم دقال، والمستشارة السيدة جيهان حسن شيخ، ومديرة مكتب الرئاسة السيدة هندا أحمد علي.// انتهى //02:26ت م0014