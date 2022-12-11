جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد, والسيول, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وارتفاع الأمواج.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الثانية مساء يوم غد الأحد وتستمر حتى الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين.// انتهى //03:00ت م0016