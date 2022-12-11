الجزائر 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسترأس وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أمس السبت أعمال الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين البلدين.وتهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون التركي - الجزائري رفيع المستوى الذي عقد برئاسة رئيسي البلدين في مايو الماضي.وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الاجتماع أجرى دراسة معمقة لحالة التعاون الثنائي في مختلف المجالات منها الزراعة والصناعة والاستثمار والطاقة والصيد البحري والدفاع والتعليم العالي والثقافة.وشدد لعمامرة خلال الاجتماع أن العلاقات الجزائرية - التركية استراتيجية وتشمل مختلف المجالات، لافتا النظر إلى أن هذه اللجنة انبثقت عن المجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا في مايو 2022.وأوضح جاويش أوغلو من جانبه أنه سيجري بحث العديد من المواضيع والاستماع إلى ممثلي كل القطاعات المعنية والمؤسسات للحصول على معلومات مفصلة.ووصل وزير الخارجية التركي إلى الجزائر مساء أمس في زيارة رسمية تستمر يومين للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى.// انتهى //04:47ت م0017