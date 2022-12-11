القدس 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بمخرجات قمم الرياض التاريخية، والنتائج التي تحققت منها على كافة المجالات، والاهتمام الذي حظيت به القضية الفلسطينية خلال تلك القمم عبر التأكيد على عدالة القضية، وضرورة تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها، لافتة النظر إلى أن هذه القمم تعبر عن الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد، قوامه العدل والأمن والسلام للإنسانية جمعاء .وتناولت صحف الأحد مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على المزيد من الأراضي لضمها للمستوطنات، بهدف تكريس الضم وحسم مستقبل الضفة الغربية، عبر قتل كل المسارات السياسية واستبدالها من الاحتلال بالتصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وهذا بدا واضحاً كما تقول الصحف من خلال تصريحات أركان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالإعلان عن عزمهم تعزيز وتكريس الضم للضفة الغربية.وأبرزت إحياء الشعب الفلسطيني لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948 والذي حمل هذا العام عنوان "الكرامة والحرية والعدالة للجميع" والدعوة إلى العمل والدفاع عن حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يأتي عليه هذا العام "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في ظل انتهاكات لحقوقه من الاحتلال الإسرائيلي، وتصعيد هذا المحتل لسياسة القتل، التي أسفرت هذا العام عن استشهاد 218 فلسطينياً واعتقال 6500 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، والاستمرار في سياسة الهدم والتهجير .وتحدثت صحف فلسطين عن فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، وكتبت في عناوينها أن المغرب يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي المونديال، لافتة النظر للاحتفالات الكبيرة التي عمت في فلسطين والدول العربية بعد هذا الفوز التاريخي لأول منتخب عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي .// انتهى //05:12ت م0020