رام الله 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أغلقت مدخل بيت أمر ببوابة حديدية، ومنعت مرور جنازة مواطن، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المقبرة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.كما أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب وغاز الفلفل على المواطنين قرب مستوطنة رمات يشاي المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات اندلعت على مدخل القرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان دون أن يبلغ عن إصابات. وأضافت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى سمير زيدان (17 عاما).وفي قلقيلية، أخطرت سلطات الاحتلال بقرارها الاستيلاء على أراض في قرية جينصافوط، شرق قلقيلية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت مجلس قروي جينصافوط، بقرارها الاستيلاء على نحو 400 دونم.// انتهى //06:47ت م0021