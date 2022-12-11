الباحة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, تساقط البرد, سيول, على على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //09:11ت م0025