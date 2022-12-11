ليما 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسعينت رئيسة البيرو دينا بولوارت أمس حكومة جديدة في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات في جميع أنحاء البلاد لإجراء انتخابات جديدة بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.وعينت بولوارت المدعي العام السابق بيدرو أنجولو رئيسا للوزراء والدبلوماسية، وآنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية، كما عينت أيضًا نائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس وزيرًا للاقتصاد.وتعد بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عاما والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أول إمرأة تتولى رئاسة بيرو ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.// انتهى //09:16ت م0026