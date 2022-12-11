سانتياغو 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأصدرت السلطات في تشيلي إنذارا باللون الأصفر في محيط بركان لاسكار شمال تشيلي، وسط نشاط بركاني متزايد، كما فرضت شريطا أمنيا بطول خمسة كيلومترات في محيط البركان.وذكرت الإدارة الوطنية للجيولوجيا والصناعة التعدينية في تشيلي، أن بركان لاسكار الواقع على بعد 1600 كم من سانتياغو العاصمة سجل زيادة في نشاطه البركاني، ما أدى إلى حدوث زلزال وظهور عمود من الدخان بارتفاع ستة آلاف متر فوق الفوهة.ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع إصابات أو تضرر في البنية التحتية.// انتهى //09:58ت م0027