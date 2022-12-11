القدس 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين شمال الخليل بعد مداهمتها وتفتيشها لمنازل الفلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيين آخرين شمال مدينة رام الله وذلك خلال عملية اقتحام نفذتها في بلدة بيرزيت.في السياق ذاته، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان بتدهور الحالة الصحية للأسير داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان والذي يرفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه على الرغم من وضعه الصحي الحرج وحاجته للعلاج، مطالبةً بتدخل دولي عاجل للإفراج عنه وإنقاذ حياته.// انتهى //10:11ت م0028