الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسبدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "الاستدامة المالية ومحركات النموالاقتصادي"، معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.// يتبع //10:25ت م0030