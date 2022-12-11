الأحساء 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسشهد معرض "القهوة السعودية"، الذي تنظمه هيئة التراث بالتعاون مع محافظة وأمانة الأحساء، ضمن فعاليات مهرجان "واحة الأحساء"، حضوراً من أهالي وزوار الأحساء ومشجعي مونديال كأس العالم 2022 في قطر.وأظهر المعرض الذي يقام في بيت البيعة في مدينة الهفوف التاريخية، ويستمر إلـى 20 ديسمبر الجاري، مدى اهتمام المجتمع السعودي بالقهوة والاعتناء بأدق تفاصيلها من تحميصها وإعدادها وتقديمها للضيوف.واستعرض المعرض مختلف ثقافات المجتمع السعودي في مدن ومناطق المملكة في طريقة إعداد القهوة السعودية، والأدوات المستخدمة في صنعها، إضافةً إلى عرض أنواع البن، والذي منه البن الخولاني السعودي الذي تشتهر به مناطق جنوب المملكة، ويمتاز برائحة جذابة وطبقة زيتية تغطي بذرة البن.// انتهى //10:29ت م0031