إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الذي أكّد عزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي ومواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية.وسلطت الضوء على أهمية قمم الرياض وما لها من أثر إيجابي على المدى البعيد على جميع دول المنطقة، فضلاً عن أهميتها في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدول العربية والصين.واهتمت بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي وصل أمس إلى باكستان في زيارة تستمر ثلاثة أيام.وأخبرت عن تأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان إثر تعرضها لموجة حادة من البرد القارس، في حين تواجه المناطق الوسطى من البلاد تحدي الضباب الدخاني الكثيف الذي أثر على حركة السير وجدول الرحلات الجوية.وتناولت صحف الأحد في الشأن الدولي إدانة الأمم المتحدة بالمجزرة المروعة بحق المدنيين التي وقعت أواخر نوفمبر الماضي في إحدى القرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //10:36ت م0032