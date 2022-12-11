القدس 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسبدأ مستوطنون اليوم بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، في إطار عمليات الاستيطان المستمرة.وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار وطوباس معتز بشارات في تصريح صحفي، إن أكثر من 150 مستوطنًا بحراسة مشددة من قوات الاحتلال أقاموا بؤرة استيطانية من خلال وضع كرفانات وأسلاك شائكة على أراضي قرية موفيه في الأغوار الشمالية.وأكد بشارات أن الاحتلال سيهدم 96 منشأة زراعية في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية بهدف الاستيلاء على مئات الدونمات في تلك المنطقة.// انتهى //10:43ت م0033