القاهرة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنّ هناك نقلة كبيرة في التحول الرقمي في البلاد بهدف تيسير الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، والحوكمة، وتحسين جودة الحياة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المزارعين في شرق ووسط وجنوب قطاع غزة لمنعهم من العمل في أراضيهم.وتناقلت تأكيد مجلس الأمن الداخلي السوداني أنّ توقيع الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السياسية في البلاد، خطوة أساسية نحو إكمال الترتيبات الدستورية خلال الفترة الانتقالية، مطالبًا بالإسراع في الخطوات التالية.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجموعات المسلحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية بوقف اعتداءاتها على المدنيين في البلاد، وإلقاء السلاح بلا شروط.// انتهى //10:44ت م0034