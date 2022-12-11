لندن 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تقارير حول الاضطرابات المتوقعة هذا الأسبوع بسبب إضراب نقابات عمال سكك الحديد والبريد.وسلطت الضوء على تأثيرات موجة البرد والصقيع التي ضربت أجزاء واسعة من مقاطعة إسكتلندا وشمال إنجلترا، مشيرة إلى أن طبقات الجليد باتت تغطي معظم الطرق والمنشآت في تلك المناطق.وأخبرت عن أداء حكومة بيرو الجديدة القسم بعد ثلاثة أيام من تولي دينا بولوارت قيادة البلاد، واضعة محاربة الفساد في قمة أولويات السلطة الجديدة.وتطرقت الصحف البريطانية إلى خروج منتخب إنجلترا من الدوري ربع النهائي لمنافسة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف.// انتهى //10:49ت م0035