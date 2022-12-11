جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنظم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يوم أمس، برنامج "التطوع المُربح"، عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان "عطاء وطن"، بحضور 300 متدرب.وتضمن البرنامج التعريف بالتطوع، وكيفية تنمية وتعزيز روح العمل التطوعي في المجتمع واختيار الأعمال التطوعية، وكيفية تحويلها إلى ربح حقيقي، وتوضيح وتجديد أهمية العمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي في الجامعات والمدارس.// انتهى //11:03ت م0037