الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسوَقَّعَتْ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.وقّع المذكرة كل من وكيل الاتصالات والبنية التحتية في الوزارة المهندس بسام البسام، والرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة"إريك يانغ، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ورئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستيفن يي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.وبموجب المذكرة سيتعاون الجانبان في عدة مجالات في مقدمتها، تحقيق مجتمع "10Gbps" من أجل تعزيز البنية التحتية الفائقة وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز القدرة التنافسية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة على مستوى العالم، وستعتمد هواوي على خبرتها الكبيرة لمساعدة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ دراسة الجدوى وتصميم الأنظمة اللازمة لتحقيق مجتمع "10Gbps" حيث سيتم إطلاق النسخة التجريبية الأولية بسعة 10 جيجابت في عام 2023.وتؤدي الشركات الصغيرة دوراً أساسياً في تنمية الاقتصاد السعودي، حيث يسهم النظام الإيكولوجي المزدهر للشركات الناشئة في تعزيز الابتكارات وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، وستتعاون هواوي مع الوزارة على تنمية ريادة الأعمال الرقمية في عدد من المجالات وتشمل المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والألعاب والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، و البلوك تشين، والترويج المشترك لبرنامج هواوي لروَّاد الأعمال (HUAWEI CLOUD) الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها السحابية.وستوفر الوزارة بموجب المذكرة الدعم اللازم لهواوي من أجل بناء منطقة حوسبة سحابية في المملكة، فيما ستعمل هواوي على تعزيز الشراكة مع موفري خدمات مراكز البيانات في المملكة.وتدرك المملكة دور المواهب التقنية باعتبارها من المقومات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وحددت مذكرة التفاهم خطة العمل لإطلاق برنامج للمنح التدريبية من هواوي من أجل توفير التدريب اللازم للطلاب الجامعيين بما في ذلك زيارة المقر الرئيسي لهواوي للتعرّف على التقنيات الحديثة بشكل مباشر، وتسهم المبادرة في تعزيز برامج تنمية المهارات التي تنفذها هواوي في المملكة بما في ذلك أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وبرنامج بذور من أجل المستقبل.وفي ظل الجهود السعودية لتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، ستتعاون هواوي مع الوزارة على وضع معايير البنية التحتية للشبكات الحكومية من أجل توفير الخدمات لمختلف المؤسسات الحكومية.من جانبه قال رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في حفل توقيع المذكرة ستيفن يي: "تتماشى شراكتنا مع رؤية المملكة 2030 وجهود الوزارة المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية وتعزيز ثقافة الابتكار، وباعتبارها شريكاً لموفري الخدمات والشركات في المملكة على المدى الطويل، تعكس مذكرة التفاهم التزام هواوي بدعم جهود المملكة التي تهدف تحقيق مكانة رائدة على المستوى العالمي في تقنية المعلومات والاتصالات بالاعتماد على خبرتنا وتقنياتنا الحديثة".// انتهى //11:18ت م0038