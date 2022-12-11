الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسبرعاية وزارة الطاقة، تنطلق في الرياض فعاليات المؤتمر العاشر للشبكات الكهربائية الذكية بمدينة الرياض، تحت شعار "حلول تكاملية لطاقة مستدامة"، خلال الفترة من 12 - 14 ديسمبر 2022 حيث يتطرق المؤتمر في هذه النسخة إلى أثر الاستدامة، والطاقة المتجددة، والتشريعات، والتوجهات المستقبلية للشبكات الذكية.وتأتي رعاية الوزارة لهذا المؤتمر، ضمن جهودها المستمرة في التطوير وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء في وقت يشهد فيه القطاع تحولاً جذرياً، ينسجم مع رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات إستراتيجية لتحقيق تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتوطين مكونات القطاع، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج الهامة كالبرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي سعات إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل لحوالي 50 % بحلول 2030، وبرنامج إزاحة الوقود السائل الذي يستهدف إزاحة ما يقارب 95% من إجمالي الوقود السائل المستخدم في ثلاث قطاعات رئيسة (إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والصناعة، والزراعة) بحلول عام 2030م، كما تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط بأن تكون مركزاُ عالمياً للربط الكهربائي وتصدير الطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بالدول، إضافة لتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير الشبكات والتطبيقات الخاصة بها لتحسين الخدمات المقدمة، ويأتي على رأس ذلك اكتمال تركيب العدادات الذكية لكافة المشتركين في المملكة البالغ عددهم اكثر من 10 ملايين مشترك .ويتناول المؤتمر من خلال المسؤولين والمختصين والخبراء في المجال، آخر التطورات في الجوانب التنظيمية والسياسات والتشريعات في هذا القطاع، بما يعزز نموه وتطوره، وأثر مبادرات توطين تقنيات الشبكات الذكية وتكامل التقنيات المتطورة مثل أنظمة الذكاء الصناعي وسلاسل الكتل، وتطبيقات الأمن السيبراني، وأبرز معطيات الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال، وسبل تطوير الأعمال والتجارب العالمية في أنظمة الشبكات الذكية.وسيتضمن المؤتمر جلسات لعدد من مسؤولي الجهات والهيئات الحكومية، والقياديين والمختصين وخبراء الطاقة الكهربائية من مختلف دول العالم، كما سيحتضن جلسات تخصصية تناقش مستقبل ريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وقصص ملهمة لتمكين ونجاح مشاركة المرأة في القطاع.وسيقدم المؤتمر العديد من ورش العمل التحضيرية في مواضيع محورية لصناعة الشبكات الذكية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية والبنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والأنظمة المتطورة لحماية الشبكات وغيرها من المواضيع المختصة.وسيعقد على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه أكبر الشركات المختصة العالمية والمحلية لعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في نمو القطاع وتطوره، ولمعرفة تفاصيل إضافية عن المؤتمر والتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمي: https://Saudi-sg.com.// انتهى //11:44ت م0042