الأحساء 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء أمس الأول، حفل سباقه التاسع للموسم الحالي 1444 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.وتكوّن السباق من تسعة أشواط مسافة الشوطين الأولى 1200 متر والشوطين التاليين 1400 متر، أما الأشواط الخمسة التالية 2000 متر، حيث فاز بالشوط الأول إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020م (عفريت) للمالك محمد الهاشم، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية مفتوح (أفراس) مواليد 2020م فازت (تحتكم) للمالك والمدرب محمد الخويصة، وفي الشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الخيل العربية مواليد 2020م فاز (ريوف الأنصاري) للمالك مصطفى الموسى، وفاز بالشوط الرابع مفتوح الخيل العربية مواليد 2019 م ( شبل نمر ) للمالك عمر عبدالعزيز.أما الشوط الخامس إنتاج السعودية لم تربح وربحت من 0-3 فقد فاز ( أكبر ) للمالك أحمد العريض، وفاز بالشوط السادس إنتاج السعودية لم تربح مواليد 2019م (مظلي) ‏للمالك إبراهيم الحسن، وفاز بالشوط السابع إنتاج السعودية مفتوح الدرجات عمر 4+ سنوات (رتاب) ‏للمالك عبدالرحمن العديل.وفي الشوط الثامن إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019م فاز (لعيون ماجد) ‏للمالك والمدرب سعيد الموسى، فيما فازت بالشوط الأخير التاسع (كأس) إنتاج السعودية مفتوح (أفراس) (تمييز) للمالك جعفر المحمد.// انتهى //11:46ت م0043