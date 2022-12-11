الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قائمة مخالفات المهندسين الفاحصين القائمين بأعمال الفحص والمقدمة لخدمات البرنامج، والإنذارات المترتبة عليها، وذلك ضمن جهود البرنامج في رفع مستوى التزام مقدمي الخدمات، وضبط جودة عمليات الفحص.وتشمل قائمة المخالفات والإنذارات :التأخر في زيارة مواقع الفحص وإعداد التقارير وعدم الالتزام بجودة تنفيذه، والاستخدام غير النظامي، أو بما يخل بأخلاقيات المهنة واستغلال طالب الخدمة.ويلزم البرنامج وفق أنظمة ولوائح تقديم الخدمة، توفر تأمين معتمد ضد الأخطاء المهنية، ومدة الاعتماد، إضافة إلى إقرار مقدمي الخدمات بكامل المسؤولية تجاه الخدمات المقدمة والتبعات، والتزامه بصحة وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للبرنامج.وتقدم خدمات فحص الجودة في برنامج "البناء المستدام" للراغبين المقبلين على البناء من المطورين العقاريين أو الأفراد من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز جميع مراحل الفحص بنجاح.يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعياً لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة والاستدامة، بالإضافة إلى تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها البرنامج متمثلة في فحص جودة البناء، وخدمة الاستدامة للمباني السكنية والتجارية والمجتمعات مثل الأحياء القائمة أو الأراضي التي يتم العمل على تطويرها.// انتهى //11:47ت م0044