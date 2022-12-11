جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات: بحرة وأضم والليث والعرضيات، تشمل في ذلك مركزي الشعيبة وبني يزيد والأجزاء الساحلية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى ارتفاع في الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.// انتهى //11:52ت م0045