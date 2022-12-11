الجزائر 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم انعقاد الدورة الأولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا، بالعاصمة الجزائرية، تحت رئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، مبرزة مجالات الطاقة والتعاون العسكري والتبادل التجاري تتصدر جدول أعمال اللجنة التي تختتم أعمالها اليوم.وأخبرت عن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عبر القائم بالأعمال الأمريكي في طرابلس ليزلي أورديمان، فرقاء الأزمة في ليبيا إلى دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مؤكدًا دعم واشنطن بشكل كامل جهود هذا الأخير في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول للانتخابات.ونقلت صحف الأحد زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى كوت ديفوار، مشيرةً إلى تأكيد كولونا خلال لقائها مع ​الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، استعداد باريس توفير الدعم اللازم لجهوده في مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق التنمية دعماً للاستقرار والسلام بالمنطقة.وتحدثت صحف الجزائر عن إعلان البيت الأبيض أمس أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيغتنم القمة الأمريكية - الأفريقية الثلاثاء المقبل من أجل المرافعة لصالح انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، بما يخدم برامج التنمية المستدامة بالقارة السمراء.// انتهى //12:14ت م0046