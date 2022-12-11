القدس 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر مجموعات من باب المغاربة أحد أبواب الأقصى وتجولوا في باحاته .ويشهد الأقصى اقتحامات مستمرة من الاحتلال والمستوطنين بهدف تكريس واقع جديد وسط تحذيرات من وزارة الأوقاف الفلسطينية من عمليات اقتحام واسعة يعتزم المستوطنون تنفيذها خلال الأيام المقبلة.وبالتزامن مع الاقتحامات يواصل الاحتلال عرقلة وصول الفلسطينيين للأقصى من خلال نشر الحواجز على مداخله والاعتداء على الفلسطينيين في باحاته.// انتهى //12:15ت م0047