الخرطوم 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد مجلس الأمن الدولي أن استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان مرهون بالتوصل لاتفاق نهائي، يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.وسلطت الضوء على نقل مكتب خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية "أونهاس" أكثر من 24 ألف مسافر من عمال الإغاثة، و 69 طنًا متريًا من البضائع الإنسانية عن طريق الجو إلى 36 موقعًا في جميع أنحاء السودان.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على المزيد من الأراضي لضمها للمستوطنات.// انتهى //12:32ت م0049