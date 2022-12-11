الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسشارك صندوق التنمية الزراعية في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور لعام 2022م، الذي نظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، خلال الفترة من 13-16 جمادى الأولى 1444هـ،الموافق 7-10 ديسمبر 2022م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وهدفت مشاركة الصندوق بالمعرض إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها في مجال تمويل مصانع التمور التحويلية، وكذلك تمويل مستلزمات مزارع النخيل، ودور الصندوق في دعم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.وتقوم فكرة تمويل مصانع التمور تقوم على المساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية لمصانع التمور التحويلية عن طريق التمويل المباشر للمشاريع المتخصصة، حيث يستهدف التمويل منتجات (دبس التمر، عجينة التمر، مسحوق التمر، الخل، الكحول الطبي، السكر السائل، حمض الستريك)، ويستفيد من التمويل المزارعون الأفراد، والمستثمرون، والجمعيات التعاونية.بينما تشمل قروض مستلزمات مزارع النخيل (إزالة النخيل الهرم، آلة رافعة لرأس النخلة، آلة فرم مخلفات المزرعة، وغرف التبريد والتجميد لمزارع النخيل)، ويستفيد من القروض المزارعون الأفراد فقط.وأكد المتحدث الرسمي للصندوق حبيب بن عبدالله الشمري على أن الصندوق يسعى للمساهمة في تحقيق هدف المملكة لتكون المصدرة الأولى عالمياً للتمور، وذلك من خلال التشجيع على تقليل نسبة الفائض والمهدر من التمور، وكذلك عبر زيادة نسبة تمويل إقامة مصانع للتمور التحويلية إلى 70%، إضافة إلى تمويل مراكز الخدمات للتمور والصناعات الغذائية (إنتاج – تصنيع - تسويق).// انتهى //12:44ت م0050