الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 22 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 180 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 11 ديسمبر و15 ديسمبر من العام الحالي.وتتنوع العقارات مابين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد مشارق الرياض الحضوري الذي يعرض 6 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد المعالي الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة شقراء، ثم مزاد لؤلؤة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد واجهة جدة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمدينة جدة، ومزاد الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في جازان والباحة، ومزاد منارات نجد الإلكتروني الذي يعرض 13 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد خير المدينة الحضوري الذي يعرض 21 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد هبوب الشمال الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات في كلٍ من طبرجل وحائل و عرعر وسكاكا، ومزاد قطوف نجد (1) الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في شمال مدينة الرياض، ومزاد قطوف نجد (2) الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في مدينة الدوادمي، ومزاد فرص الرياض الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد عرعر الخضراء الإلكتروني الذي يعرض عقارين في مدينة عرعر، ومزاد أعالي مكة الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد كنوز الطائف ومكة الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، ومزاد أطياف نجد الحضوري الذي يعرض عقارين في مدينة الرياض، ومزاد أجدن الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة الطائف، ومزاد مرابح نجد الإلكتروني الذي يعرض 22 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد صفوة الخرج الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا بمحافظة الخرج، ومزاد قطاف الرياض الحضوري الذي يعرض 14 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد رنية الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمحافظة رنية، بالإضافة إلى مزادات المنقولات حيث يقام مزاد ذهب ومجوهرات (حضوري) على عدد من الأطقم ومشغولات الذهب المميزة، والساعات الفاخرة بمدينة الرياض، وكذلك مزاد مصنع بلوك (حضوري) يقام على عدد من مكائن مصنع بلوك، والبلوك الجاهز، وقولاب بلوك، وسكراب بمدينة تبوك، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المزادات، وشروط المشاركة فيها يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط: infath.sa/auctions.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //12:48ت م0052