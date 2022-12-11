أبهـا 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسطرحت وزارة البيئة والزراعة والمياه ٤ مشروعات تشغيلية لـ (120) سداً بمنطقة عسير، شملت سدود محافظات رجال ألمع وخميس مشيط وأبها وتثليث وظهران الجنوب والحرجة وأحد رفيدة وسراة عبيدة والمجاردة وبلقرن والنماص وبلسمر وبيشة ومحايل.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني في تصريح لـ"واس"، أن السدود تعد من أهم المنشآت المائية لحصاد مياه الأمطار كمصدر من مصادر المياه السطحية المتجددة لتغذية المياه الجوفية ودرء مخاطر السيول والتحكم بها وتخفيف حدتها، وتسهم بتوفير مياه الشرب بصورة اقتصادية مقارنة بمصادر المياه الأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تستخدم كذلك طرق الري المباشر من السدود، بوضع خطط تشغيلية لفتح السدود لدعم المزارعين في المواسم الزراعية وعند قلة الهاطل المطري, كما تعمل على مشروعات ري طموحه على السدود لخدمة مزارعي المنطقة بتوجيه ودعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة.وأكد أن السدود تعد من أهم المرافق والأصول التي يجب تشغيلها وصيانتها لضمان استمرارية وكفاءة عملها لأطول مدة زمنية ممكنة، موضحاً أن منطقة عسير تحتوي على 120 سداً بسعة تخزينية تقدر بحوالي 466 مليون متر مكعب، منها أكثر من 100 سد بالمنطقة تم إنشاؤها لأغراض زراعية، و 15 سداً تم تزويدها بمحطات لتنقية المياه لأغراض الشرب والاستهلاك المنزلي.يذكر أن منطقة عسير تحتوي على عدة سدود تعد من أكبر سدود المملكة في السعة التخزينية، من أبرزها سد الملك فهد الواقع على وادي بيشة الذي تبلغ سعته التخزينية ( ٣٢٥،٠٠٠،٠٠٠م٣ ) وسد تبالة بمحافظة بيشة الذي يتسع لـ ( ٦٨،٤٠٠،٠٠٠م٣) .// انتهى //12:54ت م0054