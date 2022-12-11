جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم (الأحد) وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).ويتوقع أن يمتد تأثير الحالة المطرية بهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم غد (الاثنين) إلى الخميس المقبل تشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع، الحناكية)، الحدود الشمالية (رفحاء)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح)، كذلك أجزاء من مناطق عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك)، جازان (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة).ويصحب الحالة المطرية تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.وأهاب المركز بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:57ت م0077