الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسعقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح، مع وفد لجنة الميزانية في مجلس النواب الشعبي الإندونيسي برئاسة سعيد عبدالله، وذلك في مقر المجلس بالرياض.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالشأن البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الإندونيسي، كما أكد المجتمعون أهمية التعاون الدائم من أجل دعم العلاقات بين البلدين.وقدم أعضاء مجلس الشورى نبذة عن دور المجلس في مناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية وسن الأنظمة وتعديلاتها ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وآلية تكوين لجان مجلس الشورى المتخصصة.// انتهى //13:58ت م0078