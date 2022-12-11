بريدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسبلغ عدد المستفيدين من حملة برنامج" العربة المتنقلة" للكشف المبكر عن مرضى هشاشة العظام في القرى والهجر بالمراكز الطرفية لمختلف محافظات المنطقة خلال شهر نوفمبر الماضي 485 مراجعاً، فيما بلغ عدد من تم إحالتهم إلى المستشفيات المختصة للقيام بمزيد من الفحوصات الضرورية وتلقي العلاج اللآزم 175 مستفيداً.وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن من أهداف برنامج الحملة تقديم خدمة الكشف المبكر لمرض الهشاشة بالمناطق النائية، والتوعية والتثقيف الصحي عن مرض هشاشة العظام، وطرق مكافحته وأهمية الكشف المبكر عنه، وكذلك الكشف المبكر بجهاز الديكسا الحديث لعمر 60 سنة فما فوق لكلا الجنسين، وللفئة العمرية ما بين ( 50-59 ) عاماً لمن لديهم عوامل إصابة عالية الخطورة .يذكر أن التجمع أقام عدداً من الفعاليات والأنشطة التثقيفية للقطاعات الصحية ومراكز الرعاية بالمنطقة، ضمن حملة شهر نوفمبر للتوعية والتعزيز الصحي لرعاية كبار السن واليوم العالمي لهشاشة العظام .// انتهى //13:59ت م0079