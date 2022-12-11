الدمام 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الصفا محمد بن عبدالله غلاب وأعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين، بمناسبة حصولهم على عدد من الميداليات في دورة الألعاب السعودية.وهنأ سمو نائب المنطقة الشرقية اللاعبين بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة وأنديتها الرياضية، مشيداً بما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة "حفظها الله".من جانبه، نوه رئيس نادي الصفا بدعم واهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، للرياضة والرياضيين وأندية المنطقة، مؤكداً أنهم سيواصلون السعي لتحقيق انتصارات تسجل باسم الوطن والمنطقة .// انتهى //14:09ت م0080