الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأطلقت وزارة الصحة خدمة العيادات الافتراضية لطب كبار السن التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة كبار السن في المملكة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مستشفى صحة الافتراضي.‎وتقدم العيادة خدمة التقيم الشامل لكبار السن من خلال مختصين في أمراض طب كبار السن لعموم كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر من خلال موعد افتراضي.وتتضمن معايير الإحالة للعيادة أن يعاني كبير السن من ( مرض باركنسون ، هشاشة العظام ، السقوط ، اضطراب النوم ، الخرف والزهايمر ) وغيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بالتقدم بالعمر.يذكر أن الإحالة للعيادة الافتراضية متاحة لجميع كبار السن عبر برنامج إحالتي من جميع المستشفيات, إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //14:22ت م0082