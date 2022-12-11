نواكشوط 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسقدمت الاتحادية الدولية للتنمية لموريتانيا قرضاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في مجال الزراعة.وقع اتفاقية القرض عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، وعن الاتحادية الدولية للتنمية الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، إزابل باناسكو سانتوس.وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة ألقاها بالمناسبة أنّ مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة، إلى جانب تحسين ظروف السكان وخاصة سكان الأرياف عبر تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والنهوض بالزراعة.// انتهى //14:28ت م0083