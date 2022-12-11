الأحساء 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمقر المحافظة اليوم ، الطلاب الفائزين في مسابقة موهوب في مرحلتها الثانية 2022، وذلك بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري ومدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى.وهنأ سموّه الطلاب الفائزين وأسرهم بهذه الإنجاز، مشيرا إلى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها التعليم من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - الأمر الذي أثمر عنه تحقيق الطلاب والطالبات حضوراً مميزاً وفوزاً بالميداليات على المستويين العالمي والإقليمي.بدوره قدم مدير التعليم بالأحساء حمد العيسى شكره لسمو محافظ الأحساء على المتابعة والاهتمام التي يوليها سموّه بالتعليم ومنسوبيه مما أسهم في تحفيز الجميع لمواصلة الجهد والعطاء، منوها بفوز ثمانية طلاب من الأحساء بالميداليات الفضية والبرونزية في اختبار المرحلة الثانية لمسابقة موهوب على مستوى المملكة لعام 1444 هـ/2022 م والتي كانت في تخصصات الرياضيات، والأحياء، والعلوم، والكيمياء.// انتهى //14:29ت م0084