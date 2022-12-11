جيزان 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، حملة التوعية بالسلامة المرورية التي تنفذه لجنة السلامة المرورية بمرور منطقة جازان، تحت شعار "سلامتكم في التزامكم" والمعرض المصاحب للحملة.واستمع سموه خلال التدشين لشرح من وكيل الإمارة للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة الدكتور عيسى بن يحي البناوي ومدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي عن الحملة وما يصاحبها من برامج توعوية بالسلامة المرورية تستهدف طلاب وطالبات التعليم الجامعي والعام وجميع فئات المجتمع، وما يتضمنه المعرض المصاحب للحملة ، المقام على مدى خمسة أيام بمجمع الكادي مول بمدينة جيزان.وأكد سمو أمير جازان أهمية الحملة في توعية المواطن والمقيم بالأنظمة والسلوكيات المرورية الصحيحة بما يسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية , والحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية الجميع من مخاطر التهور و عدم الالتزام بالأنظمة والسلوكيات المرورية.ووجه الجميع بتقديم كل ما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق الأهداف المرجوة منها في مجال توعية وتثقيف المجتمع حول السلامة المرورية , وتطبيق الأنظمة المرورية التي تعد عامل رئيس في الحد من هذه الحوادث.حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني ومدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي.// انتهى //14:32ت م0087