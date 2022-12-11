طرابلس 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسشددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على ضرورة معالجة حالة الإفلات من العِقاب ومنعِ الانتهاكاتِ المستقبليةِ وضمان حُقوقِ المواطنين والمهاجرين، مؤكدة أن هذا الأمر خُطوةً حاسمةً في الطريقِ لبناء السلام.وأكدت البعثة في بيانٍ مشترَك مع الممثلين الدبلوماسيين للدّولِ الأعضاء في الاتحادِ الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، أنّ الاتحاد ملتزمٌ بشكلٍ تامٍ بدعمِ ليبيا في تحقيقِ الاستقرارِ وتَرسيخِ السّلام، عادة الانتقال من الصراعِ إلى المصالحةِ الوطنيةِ أمرًا يَجِبُ على الليبيينَ مواصلةُ السّيرِ فيه.وعبرت البَعثةُ عن استعدادَها لمواكبةِ هذه الجهودِ من خلالِ اتخاذِ إجراءاتٍ ملموسةٍ من أجلِ النّهوضِ بالعدالةِ الجنائيةِ واستعادةِ الثّقةِ في مؤسساتِ الدّولة.// انتهى //14:33ت م0088