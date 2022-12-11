الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز علاقات التعاون الخليجية - السويسرية بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بسفير سويسرا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور أندريه شالر في مقر الأمانة العامة بالرياض.وناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية سويسرا الاتحادية، كونها تمثل محطة نوعية في المجالات المتنامية كافة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //14:34ت م0090