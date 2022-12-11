بريدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.واستعرض اللقاء أبرز الجهود المبذولة من الهيئة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة التي قدمت لتعزيز روح وثقافة العمل الحُر في منطقة القصيم, مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //14:35ت م0091