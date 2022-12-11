مأرب 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فعاليات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة مأرب تحت شعار "قادرون" بمشاركة 160 شخصًا بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.وتضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة والمسابقات الرياضية في كرة القدم والشطرنج وغيرها شملت ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من خدمات مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.وأشاد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي بهذه الفعالية الرياضية لما لها من أهمية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم وإدخال البهجة في نفوسهم بوصفهم قادرين على تحدي الإعاقة مع الإرادة والعزيمة التي يمتلكونه، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لهذه الفئة هي مناسبة للفت الأنظار عن احتياجاتهم وهموهم، وأهمية تقديم كل الدعم والرعاية، بما يمكنهم من تجاوز إعاقتهم والاندماج في المجتمع كأشخاص طبيعيين.يأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في مختلف مجالات الدعم الإنساني.// انتهى //15:41ت م0110